Evenementenbureau ByLei Failliet. ‘De omzet tot oktober is weggevallen’

EINDHOVEN - ByLei is failliet. Het evenementenbureau van de tweelingbroers Lukas en Lei Willems (52) heeft afgelopen vrijdag zelf bij de rechtbank in Den Bosch het faillissement aangevraagd. Het is het eerste bedrijf in de evenementensector in de regio, dat door de coronacrisis omvalt.

Door maatregelen van het kabinet zijn alle grootschalige evenementen tot en met 1 september verboden. Ook daarna zullen bijeenkomsten van grote groepen mensen nog lange tijd grote beperkingen kennen. ,,We zien echt geen perspectief meer. Alle omzet tot en met oktober is al weggevallen”, zegt Lukas Willems. ,,En de onzekerheid daarna is té groot. Tot december en januari is er ook helemaal niets te organiseren. Dat is onhoudbaar om onszelf overeind te houden. We kunnen niet eens ons eigen salaris betalen” Lei en Lukas Willems hebben de afgelopen weken nog diverse pogingen ondernomen om de zaak te redden. ,,Maar heeft het zin om geld te gaan lenen als je niet eens weet of je dat straks wel terug kan betalen?”

Begonnen in 1994

ByLei was het geesteskind van Lei Willems. Die startte het evenementen- en organisatiebureau in 1994. Willems wilde evenementen organiseren op een next level: memorabele momenten moesten een onvergetelijke status krijgen. In 2005 kwam zijn tweelingbroer Lukas er bij. Lei was de creatieve frontman, Lukas voerde op de achtergrond de regie.