Evoluon Eindhoven nu echt rijksmonument

Dat heeft het college van B en W van Eindhoven bekendgemaakt. Het voormalige Philips-expositiecentrum was al een gemeentelijk monument. De procedure om die bescherming naar een landelijk niveau te trekken liep al langer. De aanwijzing komt op een moment dat eigenaar Philips probeert een nieuwe bestemming te vinden voor het Evoluon. Vastgoedontwikkelaars uit de regio kijken al verlekkerd naar het icoon van de stad: zij zouden het monumentale pand graag combineren met nieuwbouwwoningen. Of dat wordt toegestaan is de vraag. De gemeente Eindhoven reageerde daar terughoudend op. Het college van B en W maakt nu in een raadsinformatiebrief bekend dat in de loop van 2018 meer nieuws volgt over de toekomst van het Evoluon.