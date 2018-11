Evoluon in Eindhoven kleurt oranje: Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

EINDHOVEN - Het is vandaag de VN Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen en door prominente gebouwen over de hele wereld oranje te doen kleuren, wordt er de aandacht op gevestigd. In Eindhoven wordt dat gedaan door het Evoluon in oranje licht te zetten. ,,Oranje staat voor de dageraad, voor de hoopvolle toekomst", aldus Siska Kooi, de voorzitter van Zonta Nederland. Zonta is een mondiale serviceclub die voor een betere positie van vrouwen over de gehele wereld strijden.