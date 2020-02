Ewout Genemans volgt Eindhovense agenten voor 2e seizoen politieserie RTL 4, opnames met carnaval

Presentator Ewout Genemans ruilt de komende maanden de Amsterdamse Wallen in voor de Eindhovense binnenstad voor het tweede seizoen van zijn reportageserie over politiewerk. ‘Bureau Burgwallen’, zoals seizoen 1 heette, wordt ‘Bureau 040’. Maar het format blijft verder hetzelfde: van dichtbij in beeld brengen wat het werk van een politieagent behelst en alles wat daarbij komt kijken. De eerste opnamen worden met carnaval gemaakt.

Cameraman

Tijdens de serie volgen Genemans en een cameraman verschillende koppeltjes van vooral jonge agenten: „Ik verheug mij op de opnamen van het nieuwe seizoen. Eindhoven is een dynamische stad met veel interessante thema’s", reageert hij. „Ik ben blij dat er weer een aantal enthousiaste agenten zijn opgestaan die mij de komende maanden willen meenemen in hun werkzaamheden.”

Volledig scherm Een foto van ‘Bureau Burgwallen’ met presentator Ewout Genemans in het midden. © rtl

De vormen van criminaliteit die in de afleveringen voorbij komen zullen ongetwijfeld verschillen van seizoen 1: minder zakkenrollen of dronken toeristen om maar iets te noemen. Onder andere het politiewerk tijdens carnaval komt aan bod. Maar ongetwijfeld ook de strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit waar Brabant mee kampt. „Je hebt een groot voetbalstadion van PSV en de langste uitgaansstraat van het land. Ik denk verder dat de politiek te laat heeft ingezien hoe groot de drugsproblematiek hier is. Daardoor hebben criminelen er heel groot kunnen worden”,aldus Genemans bij RTL Boulevard.

Horecatoezicht

Bij de Eindhovense politie zijn ze enthousiast om dat te laten zien. Teamchef Niels van der Wijst wil graag laten zien wat Oost-Brabant in zijn mars heeft: „Dan bedoel ik de volle breedte van het politiewerk: van noodhulp, horecatoezicht en evenementenbegeleiding, tot integraal werken in de wijk. Wij laten Nederland graag zien wat ons werk betekent en hoe wij dat elke dag opnieuw weer oppakken.”