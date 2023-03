Ex-partner (36) van vermoorde ‘Witte’ uit Eindhoven opgepakt: probeerde hem mogelijk twee keer te vergiftigen

Van de Sande en zijn nicht Marly Schapendonk werden in juli 2022 doodgeschoten door de ex van Schapendonk, in haar woning in het Belgische Kinrooi. Medio augustus 2022 kreeg de politie in Nederland de informatie dat Van de Sande eerder doelwit zou zijn geweest van een of meerdere pogingen tot moord. Na onderzoek werd een 35-jarige vrouw uit Eindhoven verdacht: zijn voormalige echtgenote Debby V.