Ex-PSV’er Harry Lubse bij opening dementheek: ‘Er mag geen taboe zijn om over deze ziekte te praten’

EINDHOVEN - Wereld Alzheimer Dag was voor de Vitalis WoonZorg groep een uitgelezen moment om de ‘dementheek’ te openen. In de ‘dementheek’ op locatie Berckelhof zijn boeken, spellen en films te leen en staan nostalgische gebruiksvoorwerpen. Ook is het een adviescentrum voor iedereen met geheugenproblemen of hun mantelzorgers.

Initiatiefnemer is Sylvia van Aggel, projectcoördinator bij Vitalis: „Dementie is een ziekte die je aan de buitenkant niet kan zien. Nu steeds meer mensen te maken krijgen met dementie proberen wij met deze ‘dementheek’ voorlichting te geven over wat dementie nu precies is en wat het doet met de persoon die dementie heeft. De ‘dementheek’ heeft bijvoorbeeld een prentenboek dat geschikt is voor kinderen. Stel dat opa of oma dementie heeft en opa of oma het kleinkind niet meer herkennen dan is het prettig dat je bijvoorbeeld met een prentenboek kan uitleggen wat er nu precies gebeurt in het hoofd van opa en oma. Acceptatie en begrip voor deze ziekte dat is waarin wij willen ondersteunen.”

De opening van de ‘dementheek’ werd verricht door Harry Lubse, voormalig voetballer van onder andere PSV. Lubse: „Ik heb zelf nauw ervaren wat dementie met iemand doet. Willy van der Kuijlen, mijn voormalige teamgenoot, heb ik zien veranderen. Eerst is het dat je af en toe iets vergeet en dan gaan er nog geen alarmbellen af.”

Vaak duurt het best lang voor de diagnose wordt gesteld, gaat Lubse verder. ,,En toen de diagnose eenmaal was gesteld merkte je al snel de veranderingen op. Als ik dan bij hem op bezoek kwam en hij vroeg of ik koffie wilde dan liep hij naar de keuken, maar eenmaal daar had hij geen idee meer wat hij ging doen. Veel basisdingen die je gewoon klakkeloos doet, die verdwijnen als eerste. Ik heb, samen met Adrie van Kraay, veel met Willy gewandeld; dan namen we vaak een bal mee. En dan hoop je natuurlijk dat die bal herinneringen naar boven brengt.”

,,Af en toe schopte hij er nog wel tegen, maar het leven wat hij gewend was, wat hij had, was weg. Dat was erg confronterend. Je moet je realiseren dat er ieder uur vijf mensen in Nederland de diagnose dementie krijgen. Er moet geen taboe zijn om over deze ziekte te praten. Door mijn verhaal te vertellen, wil ik dit taboe doorbreken.”