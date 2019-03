Ex-tbs’er stichtte branden in Deurne en Asten

DEN BOSCH - Een ex-tbs’er staat terecht voor brandstichtingen in Deurne en Asten, die voor veel onrust zorgden. Ondanks begeleiding ging hij opnieuw de fout in.

,,Als u nou vrij komt, hoe veilig kunnen wij ons dan voelen?” De voorzitter van de rechtbank in Den Bosch vroeg het vrijdag aan de man die voor haar zat, voormalig tbs’er Martin van D. (44), verdacht van zeven nachtelijke brandstichtingen in zijn woonplaats Deurne en in Asten.

Serieus gevaar

Dat de branden voor serieus gevaar hadden gezorgd, bleek uit het relaas van een 81-jarige mevrouw, die samen met een tiental andere gedupeerden de rechtszaak bijwoonde. Er was aan de voorkant van haar huis in de Deurnese Berkenstraat brand gesticht. Vanwege het vuur kon ze alleen nog maar naar haar kleine tuintje aan de achterkant vluchten. Over de schutting klimmen kon ze niet, dus was ze zo ver mogelijk in een hoek gaan staan, op een bloempot, hard roepend.

Dierbare spullen is mevrouw door de brand kwijtgeraakt en haar hondje ook. Het beestje raakte zo gestresst dat ze het twee weken na de brand liet inslapen.

Kennel

Martin van D. zal wel begrijpen hoe erg het verlies van het beestje is, suggereerde een rechter, want zelf had hij eerder op de zitting verteld dat hij zich momenteel vooral zorgen maakt over zijn eigen hondje. Dat zit sinds 26 september 2018 in een kennel. Op die dag werd Van D. aangehouden. Een reeks branden in Deurne die voor veel onrust zorgde, stopte vervolgens.

Voor zeven branden - vaak bij huizen - stond Van D. terecht. Er waren er meer geweest, maar niet in alle gevallen kon de officier van justitie het bewijs rond krijgen. Hij eiste vier jaar cel en tbs met dwangverpleging ‘ter bescherming van de maatschappij.’

Klinieken

In 1997 was Van D. al eens veroordeeld wegens brandstichting en in 2001 had hij voor een nieuw geval acht maanden cel plus tbs gekregen. Die tbs werd steeds verlengd. Tot 2015 zat Van D. in diverse klinieken.

,,Heeft de behandeling dan helemaal niet gewerkt?”, vroeg een rechter aan Van D. ,,Jawel, als ik maar niet drink.” Bij de Deurnese en Astense branden had hij dat juist wel gedaan, vanuit een situatie van beschermd wonen in Deurne, met begeleiding door de reclassering en vanuit tbs-kliniek De Rooyse Wissel.

Stoornissen

De psycholoog en psychiater die Van D. onderzochten, stelden dat hij kampt met stoornissen en niet goed inziet wat er mis met hem is. ,,Dat is best bijzonder na zo'n lange behandeling”, zei de psychiater tegen de rechters.