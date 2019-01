Ex van vermoorde Marcel van Hout in Eindhoven voor derde keer gearresteerd, ook zoon zit vast

EINDHOVEN – De ex-vrouw van de vermoorde zakenman Marcel van Hout is dinsdag aangehouden in Eindhoven. Volgens de Belgische krant Het Belang van Limburg is ook haar zoon gearresteerd. België vraagt om de uitlevering van het tweetal.

Het is de derde keer dat Jouhara A. voor betrokkenheid bij de moord is aangehouden. De twee eerdere keren zat ze uiteindelijk maar korte tijd vast.

Marcel van Hout werd november 2017 vermoord in zijn villa in het Belgische Neerpelt, net over de grens bij Valkenswaard. De zakenman, die in Son een groot bouwbedrijf had, werd door zijn ex-vrouw gevonden in een plas bloed in de keuken. Hij was doodgeschoten. Begin december 2017 werden achtereenvolgens zijn klusjesman Roger C. en zijn ex-vrouw aangehouden. Die laatste werd al snel weer vrijgelaten, maar verdween 5 april opnieuw achter de tralies. Na negentien dagen werd ze opnieuw vrijgelaten.

Leugendetectortest

Klusjesman Roger C. (48) bleef al die tijd vastzitten en ontkende dat hij degene was die de fatale kogels had afgevuurd. Dat zou volgens zijn advocaat Gino Houbrechts ook zijn gebleken uit een leugendetectortest die bij zijn cliënt was afgenomen. Volgens Het Belang van Limburg zou C. nu hebben toegegeven dat hij enkele weken voor de moord een relatie had met Jouhara.

Zij zou hem gevraagd hebben om de fatale 22 november de poort van zijn villa open te laten staan, zodat hij kon worden overvallen. Dat de zakenman daarbij zou worden doodgeschoten, zou volgens de klusjesman niet de bedoeling zijn geweest. De verdenking tegen Jouhara is niet vreemd. Vlak voor zijn dood had Marcel van Hout zijn testament laten wijzigen, zodat zijn ex alles zou erven. En zo geschiedde ook. Jouhara erfde onder andere het bouwmaterialenbedrijf Universal in Son. Ze incasseerde in september enkele miljoenen met de verkoop van de zaak.

Rol van de zoon