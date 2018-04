Ex vermoorde Marcel van Hout uit Neerpelt vrij: 'Ze stond al in zijn testament'

De Belgische justitie heeft onvoldoende bewijs tegen Jouhara A. als opdrachtgever voor de moord op haar man Marcel van Hout in Neerpelt. De geboren Eindhovense, die eerder al in december een paar dagen vastzat, kwam dinsdag op vrije voeten. Haar advocaat wuift het motief over een gewijzigd testament weg: “Zij stond altijd al in het testament.”

Plas bloed

De Eindhovense zakenman Marcel van Hout werd 22 november dood gevonden in zijn villa in het Belgische Neerpelt. Hij was om het leven gebracht door kogels en lag in een plas bloed in de keuken van zijn villa. Het was zijn ex-vrouw Jouhara A. – de twee gingen na de scheiding nog altijd goed met elkaar om – die hem vond. Ze kwam poolshoogte nemen nadat hij niet op zijn werk was verschenen.

Hoofdverdachte in de zaak lijkt Roger C. (47) die bij Van Hout geregeld kluswerkzaamheden uitvoerde en soms fungeerde als zijn chauffeur. Hij zit sinds december vast. Diens advocaat bevestigde dat C. op de fatale avond bij Van Hout op bezoek was geweest. Maar hij ontkent dat hij de schutter was.

Gewist

Rond dezelfde periode werd Jouhara A. (45) opgepakt. Dat zou onder andere te maken hebben gehad met gewist sms-verkeer tussen haar en C. Ze werd vrij snel weer vrijgelaten nadat ze opheldering had gegeven over de berichten. Het ging over rioolwerkzaamheden die de Belg bij haar zou uitvoeren.

Toen zij op 5 april opnieuw werd aangehouden kwam naar buiten dat haar arrestatie iets te maken zou hebben met het testament van Marcel van Hout. Dat zou vlak voor zijn dood zijn gewijzigd waarbij Jouhara A. de enige erfgename was. Haar advocaat Jan Swennen bevestigt de testamentwijziging: “Maar zij was altijd al erfgename. Maar omdat ze waren gescheiden, moest dat worden aangepast. De enige andere wijziging is dat de broer van Van Hout niet langer in het testament staat.”

Zwaarwegende redenen