Ex vermoorde zakenman Marcel van Hout in Neerpelt opnieuw vast

NEERPELT - De ex-vrouw van de Eindhovense zakenman Marcel Van Hout (51) die in de Neerpeltse villawijk Grote Heide werd doodgeschoten, zit weer in de cel. Dat schrijven Belgische media.

Jouhara A. (45) zat in december al enkele dagen vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Dat zou onder andere te maken hebben gehad met sms-verkeer tussen haar en klusjesman Roger C. (47). Ze werd vrij snel weer vrijgelaten nadat opheldering had gegeven over de berichten.

Wat de precieze reden is voor haar nieuwe arrestatie is niet helemaal bekend. Volgens Belgische kranten zou Van Hout vlak voor zijn dood zijn testament hebben laten wijzigen. Jouhara A., met wie Van Hout nog goed contact had, zou daarbij als enige erfgename zijn aangeduid.

Plas bloed

De in het Belgische Neerpelt wonende Marcel van Hout werd 22 november dood in zijn huis gevonden. Hij was om het leven gebracht door kogels en lag in een plas bloed in de keuken van zijn villa. Het was zijn ex-vrouw die hem vond.

Roger C., die bij Van Hout geregeld kluswerkzaamheden uitvoerde en soms fungeerde als zijn chauffeur, is de hoofdverdachte. Hij zit sinds december vast. Diens advocaat bevestigde dat C. op de fatale avond bij Van Hout op bezoek was geweest. Maar hij ontkent dat hij de schutter was.

Riolering