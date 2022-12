Examinator rijdt fietser aan tijdens motorexamen in Geldrop

GELDROP - Een motorrijder had zich zijn rijexamen dinsdag vast heel anders voorgesteld. Zijn examinator reed op de Sluisstraat in Geldrop een fietser aan.

De kandidaat reed op zijn motor voor de examinator, die in een auto aanwijzingen gaf. Ze staken de kruising over, in de veronderstelling voorrang te krijgen van de elektrische fietser die van links kwam.

De fietser stopte echter niet en werd geraakt door de auto. De fietser raakte daarbij gewond aan zijn been en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Of de motorrijder uiteindelijk geslaagd is voor zijn examen is onbekend.

Ambulancepersoon op de Sluisstraat in Geldrop.