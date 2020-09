Exit Zwarte Piet, lang leve de nieuwe Eindhovense Piet

EINDHOVEN - Exit zwarte Piet, welkom nieuwe Piet. Fris, vrolijk en feestelijk. Het leek zo mooi, vorige week op het stadhuis in Eindhoven. Einde discussie? Maar niets is minder waar. Conclusie: eigenlijk is het ook nooit goed.

De eerste reacties op de nieuwe outfit van de Eindhovense zwarte Piet waren positief. In het stadhuis reageerde de meeste genodigden afgelopen donderdag enthousiast op het door het Eindhovense Sinterklaas-comité gepresenteerde nieuwe uiterlijk van de rechterhand van Sinterklaas.

Dat comité zag zich voor een lastige klus gesteld: bedenk een Piet die geen uiterlijke kenmerken heeft die racistisch of discriminerend overkomen. Dat was immers de voorwaarde die het stadsbestuur gesteld had aan Leontine van Kollenburg en al haar medevrijwilligers van het intocht-comité.

Opstappen

Maar tegelijkertijd moest Van Kollenburg rekening houden met een aanzienlijk deel van de vrijwilligers die geen afscheid wensten te nemen van de traditionele Piet. De kans dat de helft van hen zou opstappen was zelfs heel reëel aanwezig.

Om recht te doen aan beide kampen kwam het comité met een serie Pieten-outfits op de proppen die duidelijk een compromis zijn. Die outfits bevatten zowel traditionele elementen als typische Eindhovense kenmerken. Maar bovenal zijn fris, vrolijk en feestelijk en is de basiskleur grijs, precies halverwege tussen zwart en wit.

Toegegeven: het is even wennen. Maar laat die de nieuwe outfit maar eens rustig in inwerken. En houdt in het achterhoofd dat er de afgelopen maanden in de Eindhovense politiek een heftige loopgravendiscussie over dit onderwerp is gevoerd. Dan kan er geen andere discussie mogelijk zijn dan dat er een mooie middenweg is gevonden tussen beladen traditie en voorzichtige vernieuwing,

Loopgraven

Maar ja. Er was niet voor niets sprake van een loopgravendiscussie. Kenmerk daarvan is dat het heel lastig is die loopgraven ook een keer te verlaten. Nog voordat de lichten donderdagavond in het stadhuis gedoofd waren, was er op de sociale media al een naar hysterie neigende discussie losgebarsten. Het oordeel? ‘Eindhoven de gekste”. Maar dan in negatieve zin. En in de meest kleurrijke bewoordingen.

Dit weekend voegde ook het aan Kick Out Zwarte Piet-gelieerde comité Eindhoven Kan Het zich in de rij van criticasters. De nieuwe Eindhovense Piet heeft een 'pseudo-Blackface‘’, was het snoeiharde oordeel. Het Sinterklaas-comité heeft de grenzen van het toelaatbare opgezocht door vast te houden aan rode lippen, kragen en afro-kapsels.

Compromis

Niet dat het comité daar geen alternatief voor heeft. Eindhoven Kan het zoekt het in de schoorsteenpieten, de roetveegpieten van wie het gezicht en de outfit in de ogen van het comité op geen enkele manier meer doet herinneren aan racisme, discriminatie en slavernij.

Maar net zoals het Sinterklaas-comité de wens van Eindhoven Kan Het niet volledig haar zin heeft gegeven, hebben ook de liefhebbers van de traditionele Piet hun zin niet gekregen. Dat is het gevolg van de keuze voor een compromis. Daarbij zullen alle partijen concessies moeten doen. Met een voorzetting van de loopgravenoorlog van beide kanten is niemand gediend.