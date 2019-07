Exotisch zomerrecept: Liever hier dan schatrijk in India

Ze voelen zich op hun plek hier in Eindhoven. Dat blijkt wel als Shiva Krisna vertelt hoe hij de krans kreeg om als een koning in India te leven, maar uiteindelijk toch terugkeerde naar Nederland. Al zijn rekeningen waren twee jaar lang in roepies, terwijl het salaris van ASML, dat iedere maand in euro's op zijn rekening binnenkwam, zelfs voor onze begrippen riant is. Het was zijn baas zelf die opperde dat hij voortaan als freelancer vanuit zijn thuisland werkte, met behoud van salaris. De reden? ,,Ik wilde mijn ontslag indienen en terugkeren naar India om daar een vrouw te vinden."