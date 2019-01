Expat Med belooft verbetering: ‘We kenden niet alle regels, die zijn hier totaal anders dan in Polen’

‘Rijplaten voor carnavals­op­tocht op Vestdijk in Eindhoven’

0:18 Eindhoven - Wel een carnavalsoptocht over de Vestdijk, maar dan over kunststof rijplaten in plaats van over tijdelijk asfalt. Dat alternatief bood wethouder Monique List (VVD, mobiliteit) dinsdagavond aan de gemeenteraad van Eindhoven.