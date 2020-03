Expat Meet in Eindhoven is méér contact dan alleen hallo zeggen

EINDHOVEN - Bij ‘Expat Meet’ ontmoeten expats en Nederlandse bewoners in de wijk Blixembosch elkaar twee keer in de maand. Het doel is expats te betrekken bij de activiteiten in de wijk én contacten leggen.

,,Of het toch in het Engels kan”, is de vraag van Silpa Konduru uit India, als jongerenwerker Peter van Belen zijn verhaal vertelt. Twee keer in de maand is er ‘Expat Meet’ in VTA Blixems in Blixembosch, met iedere maand een ander thema. Deze maand is dat ‘jeugd’. Van Belen vervolgt in het Engels wat zijn werk inhoudt en hoe hij contact legt met de jeugd in de wijk. Korbi Beyschlag van de wijkvereniging vertelt over de jeugddisco en hoe zij de jeugd willen betrekken bij nieuwe activiteiten.

Konduru vraagt meteen of er ook activiteiten zijn voor haar zoontje van 5 jaar. Zij wil meer contact in de buurt dan alleen maar hallo zeggen, en Nederlands leren. ,,Ik ken alleen mensen van school.”

Taiwan

Initiatiefnemer voor de expat bijeenkomsten is wijkbewoner Joop Verboom. ,,Vorig jaar september kreeg ik mensen uit Taiwan als overburen”, vertelt hij. ,,Voor mij was dat een aanleiding om buitenlanders meer bij de buurt te betrekken. Ik heb dit aan de wijkvereniging voorgelegd.”

Toevallig werd in diezelfde periode Bert Nieuwenhuis van de wijkvereniging benaderd door de scholen in de wijk. Nieuwenhuis: ,,De vraag was of de wijkvereniging iets kon organiseren om expats meer te betrekken bij de wijk. Via de websites van het expatcentrum en de scholen hebben we contact gelegd en expats uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst in november vorig jaar.”

Leuke club

Venuta Hegde uit India is er vanaf het begin bij en doet inmiddels vrijwilligerswerk bij de wijkvereniging. Zij woont al elf jaar in Blixembosch en vindt het een leuke club voor expats. ,,Ik heb alleen contact met buitenlanders en hier is het een mix. Ik had de taal al geleerd, maar nu kan ik het goed leren spreken.”