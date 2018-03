Jean-Paul Close: Expats are very welcome in Eindhoven

De toehoorders, uit India, Spanje, Frankrijk, Italië, nemen het allemaal tot zich, in The Hub. The Hub is in Eindhoven zo'n beetje het thuishonk voor expats, gevestigd op een a-lokatie aan de Vestdijk, maar van binnen eerder een afgeleefde studentensoos. Wat onverlet laat dat expats in Eindhoven erg welkom zijn. Gemeenteraadslid Hafid Bouteibi van de PvdA zal dat later op de avond in een spontaan toespraakje zelf zeggen. ,,We are very proud you came to Eindhoven. We want you to feel welcome." Beena Arunraj uit India, zes jaar in Nederland en verslaggeefster van expat-website Eindhoven News, heeft daar wel een vraag op. ,,Wat ga je daar voor doen? Wat zijn je voorstellen?" Bouteibi formuleert vlot enkele frases over geldgebrek bij de gemeente, over Eindhoven als slimme stad, en dat mensen belangrijker zijn dan gebouwen, wegen en infrastructuur. 'Okay', zegt Beena, ,,but what is your proposal - wat is je voorstel?"