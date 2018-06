Experiment Catharina: meer tijd voor terminale patiënt

VDL ontwikkelt elektri­sche distribu­tie­au­to voor Picnic

14:47 EINDHOVEN - Een elektrisch distributiewagentje van VDL voor online supermarkt Picnic komt er aan. VDL Steelweld in Breda ontwikkelt het voertuig samen met TNO Automotive. In 2020 zou het in productie moeten worden genomen.