Experiment in twee Eindhovense buurten: bewoner bepaalt wat wijkboa gaat doen

Boxtel baalt van herrie luchthaven Eindhoven: ‘Minder vlieghin­der’

BOXTEL - Ze hebben een pittige opdracht op papier gezet. Vijf van de acht politieke partijen in Boxtel willen dat er in het luchtruim boven Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel minder herrie wordt geproduceerd door vliegtuigen die koersen op de luchthaven van Eindhoven. Maar het is een weerbarstig verhaal, met ingewikkelde geluidscontouren en -normen.

7:27