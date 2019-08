Expert na oplichting vrouw (89) uit Valkenswaard: ‘Een zwarte lijst met malafide slotenmakers heeft geen zin’

Hoe gaan die slotenmakers te werk?

„Ze kopen bij Google, en vroeger bij de Gouden Gids, advertenties in. Als je jezelf dus hebt buitengesloten en in je haast op zoek gaat naar een ‘slotenmaker’ op internet, kom je als eerste op hun sites terecht”, zegt Bart Adema, voorzitter van het Nederlands Sleutel- en Slotenspecialisten Gilde (NSSG). „Ook als je op je eigen plaatsnaam googlete. Vaak hebben ze zelfs een lokaal nummer, in jullie geval eentje die begint met 040, zodat het lijkt alsof ze in de buurt zitten. Vervolgens komen ze naar je toe in busjes zonder bedrijfslogo of telefoonnummer erop.”

Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

Adema: „Voorkom allereerst dat je jezelf buitensluit. Want van die noodgevallen maken dit soort lui misbruik. Leg een reservesleutel neer bij goede buren of familie en zorg ervoor dat je niet standaard een sleutel aan de binnenkant van de deur hebt zitten. Want anders kom je er met een reservesleutel nog steeds niet in. Zoek daarna naar een lokale slotenmaker die je kent en klik niet de bovenste site bij Google aan.”

Bestaat er ook een zwarte lijst van slotenmakers?

Adema: „Nee, ik heb geregeld malafide bedrijfjes opgezocht en als ze langer dan een half jaar in de Kamer van Koophandel stonden ingeschreven was het veel. Ze veranderen continu van naam. Een zwarte lijst heeft dus geen zin. Er bestaat wel een lijst van betrouwbare slotenmakers. Die kun je vinden op NSSG.nl of via politiekeurmerk.nl.

Wat nu als je toch met een oplichter te maken hebt?

Adema: „Veel slachtoffers hebben nog voor de slotenmaker aan de gang gaat een slecht gevoel, bijvoorbeeld omdat ze slecht Nederlands spreken. Als je het niet vertrouwt: stuur ze weg. En als ze al wel hun werk hebben gedaan en een hoge rekening geven, weiger die dan te betalen. Bel in geval van problemen de politie.”

Hoeveel kosten reparaties normaal gesproken?