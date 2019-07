‘Expertise-centrum tegen de blauwalg’

Het pleidooi voor zo’n kenniscentrum komt van blauwalg-expert dr. ir. Miquel Lurling uit St. Oedenrode. Volgens de ecoloog en docent aan de universiteit Wageningen worden miljoenen euro’s aan maatregelen letterlijk en figuurlijk in het water gegooid. Landelijk is er te weinig effectieve samenwerking. ,,Opportunisme regeert en iedereen hoopt op een wondermiddel dat niet bestaat. Geldverspilling.”

Met de entree van zomerse temperaturen worden overal in Nederland bordjes geplaatst bij zoet water, vaak stilstaand, waar de blauwalg gedijt. Op de bordjes staat dat er sprake is van een zwemverbod én er wordt gewaarschuwd voor gezondheidsklachten.

Waterschap Brabantse Delta, verantwoordelijk voor oppervlakte- en grondwater in West- en Midden-Brabant, trok deze week 900.000 euro voor de komende drie jaar uit voor bestrijding van blauwalg. Geld dat voornamelijk is bestemd voor onderzoek en incidenteel ingrijpen op plaatsen waar veel mensen zwemmen of vissen.

Brood

Lurling: ,,Het probleem is dat dé aanpak niet bestaat, omdat je te maken hebt met verschillende soorten water, bronnen en voedingstoffen waardoor die blauwalgbloei begint. Riooloverstort, hondenpoep, brood voor de eendjes, lokaas van hengelaars en vooral enorme hoeveelheden stikstof en fosfor die via jarenlange bemesting op het land in de grond en uiteindelijk het water terecht zijn gekomen. We hebben de beste rioolwaterzuivering ter wereld en boeren doen er veel aan om gebruik van die stoffen terug te dringen, maar we zijn er voorlopig niet van verlost.”