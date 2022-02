Expo Eindhovenaar Huub Biezemans: ‘Menselijke evolutie is een onuitputtelijke bron van inspiratie’

Biezemans, die het aanvankelijk probeerde als speltherapeut, sociaal cultureel werker en inrichtingswerker, vond zijn draai pas echt toen hij naar de kunstacademie in Maastricht ging en daar uiteindelijk koos voor keramische vormgeving. ,,Want", zo zegt hij, ,,ik heb van alles gedaan, getekend, geschilderd, noem maar op, maar het driedimensionale werk is het voor mij.”

In steen heeft hij niet lang gehakt, al snel richtte Biezemans zich op klei en maakt sindsdien vooral abstracte mensbeelden. Daarover zegt hij: ,,De menselijke evolutie is altijd de rode draad in mijn werk geweest en een onuitputtelijke bron van inspiratie. Dat komt door de oerkracht die we in ons hebben om ons zowel lichamelijk als geestelijk te willen blijven ontwikkelen. Bovendien onderscheiden we ons daarin toch in ieder geval in woord van dieren.”