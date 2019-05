Expo met mooiste foto's van 12,5 jaar Eindhoven in Beeld

Na talloze verhuizingen is de stichting uitgegroeid tot een autoriteit voor iedereen die op zoek is naar historische beelden. De website eindhoven-in-beeld.com geeft ook toegang tot nieuwe en oudere films en een catalogus voor te lenen boeken.

Om het koperen jubileum te vieren is daar een expositie Geworteld in Eindhoven in Beeld met de fraaiste beelden uit de 35 eerdere tentoonstellingen. Peter Trommar, oud-docent aardrijkskunde en liefhebber van geschiedenis, verricht 12 mei om 13.00 uur de opening met een uitgebreide lezing Eindhoven in vogelvlucht. Die dag is het Erfgoedhuis open van 12.30 tot 16.00 uur. Toegang kost 2 euro, inclusief koffie of thee.