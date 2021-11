Expo ‘Picturesque’ bij Nasty Alice neemt je mee naar de wereld tussen droom en werkelijkheid

Een droom of vergezicht dat beklijft; de expo Picturesque in Galerie Nasty Alice stelt het schilderachtige en illustratieve van kunstenaars Albert Zwaan (1969) en Jos van der Sommen (1961) centraal. Met als tegenhanger: Rob Smulders (1981) met zijn meer abstracte, maar even mysterieuze werk.

Vijf lieflijke schilderijen hangen naast elkaar in de gang van de galerie. Op het eerste gezicht lijken ze bijna van dezelfde schilder te komen. Tot je dichterbij staat en details ziet die echt bij Albert Zwaan horen. Zijn Contact with my Galaxy is ogenschijnlijk een schildering van een huis in een landschap, maar wanneer je de kleurvlakken en donkere hemel opmerkt; is het een tikkeltje abstracter dan Van der Sommens portretten die ernaast hangen.

Het vergeten gedeelte van Van der Sommen beeldt bijvoorbeeld een statig portret van een standbeeld uit. Alleen is één deel van het paard op het standbeeld onzichtbaar. Dat typeert het werk van Van der Sommen. “Ik schilder of teken vaak zoals ik beelden écht gezien heb, maar het kan zijn dat er iets aan toevoeg. Dat ligt er maar net aan hoe absurd het beeld zelf al is”, zegt de Eindhovense kunstenaar.

Verschuiving in figuratief werk

,,Aan de ene kant past het werk in deze expo goed bij elkaar, ik herken veel in Alberts werk bijvoorbeeld. Maar Robs werk is totaal anders dan mijn manier van werken. Toch is die combinatie van verbinding en een bepaalde afstand ook weer mooi”, zegt Van der Sommen. In Picturesque is duidelijk een figuratieve verschuiving te zien.

,,Voor mij is verbazing het sleutelwoord. Veel inspiratie ontstaat op reis, ik ga zo’n drie keer per jaar weg. Maar ik kan me ook hier in de buurt verbazen, als ik door Eindhoven fiets bijvoorbeeld. Dan zie ik iets opvallends en dat beeld blijft mij dan bij. Vaak maak ik even een foto, zodat ik er later mee verder kan. Ik heb ook een schetsboek bij me, maar ik heb niet altijd tijd om te zitten en tekenen. De kans is groot dat ik er iets mee doe, als ik het heb vastgelegd”, vertelt hij.

De beelden die hem bijblijven, komen vaak eerst als tekening op papier en later komt er soms een schilderij uit. Zo ook bij de tekening Tonight, die meteen het beeld van de expositie vormt. “Ik maak veel tekeningen. Dat gaat sowieso sneller dan schilderen, maar ik doe dat graag. De daken op Tonight zag ik in San Francisco, daar waren allemaal van zulke panden. Die daken intrigeren mij dan. En er is een grote leegte onder de daken. Dan denk ik: ‘Wat gaat daar gebeuren? Of wat is daar gebeurd, dat het leeg is?’”, zegt Van der Sommen.

Inspiratie uit Marokko en Nuenen

,,Van de werken die hier hangen, zijn er een heel aantal geïnspireerd op de reis die in 2013 naar Marokko maakte. Ik zat toen een maand in Larache, in het huis van een Nederlandse kunstenaar. Daar komt nog steeds werk uit voort”, vertelt hij. Je zou denken dat De Uitstippelde Route daar een voorbeeld van is, maar niets is minder waar. Deze eenzame paardrijder zag Van der Sommen gewoon in Nuenen, toen er in de vroege ochtend een stoet van het Gilde voorbij kwam rijden.

Voor Van der Sommen hóeft inspiratie dus niet van ver te komen, maar voor zijn komende werk wil hij wel zijn Japanreizen verder uitdiepen. Om zijn werk te omschrijven gebruikt hij graag de Japanse term ‘Hakuchūmu’. Dat betekent zoveel als: ‘Een fantasie met sporen van de werkelijkheid beleven, terwijl je wakker bent’. Van der Sommen: ,,Veelal vullen we waar de werkelijkheid tekortschiet, dit aan in deze fantasiewereld. Dat tussengebied tussen droom en werkelijkheid, past bij mijn werk.”

Picturesque is t/m 19 december te zien bij Galerie Nasty Alice in Eindhoven. Meer info: galerienastyalice.nl.