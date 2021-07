Expo vader & zoon Bol bij Eindhovense galerie VDL Art verlengd

Bijzondere vader/zoon-ex­po in Eindhoven: ‘Een grote eer dat ons werk nu weer naast elkaar hangt’

18 juni EINDHOVEN/ROUVERET - Een bijzondere vader/zoon-expositie is momenteel te zien bij galerie VDL Art in de Heuvel in Eindhoven. Vader Kees Bol en zoon Willem Bol geven een vervolg op een eerdere tentoonstelling over honderd jaar schilderkunst van Eindhovense schilders.