Exposant Yael Davids: ‘Het Van Abbemuseum mist een zekere gevoeligheid'

Maar dat was toen. Vandaag opent het Van Abbe (beperkt) weer haar deuren en kan ook Davids niet wachten tot bezoekers haar tentoonstelling komen bekijken. ,,Het is inderdaad vreemd, want je zit in spanning, zo vlak voor de opening, je schrijft de laatste tekstbordjes en dan - poef - staat alles opeens helemaal stil. Aan de andere kant: alles wordt daardoor ook wel gerelativeerd en dat is ook wel fijn. Dat de helft van het programma niet door kan gaan (er waren diverse 'lessen' gepland, red.) dat vind ik wel heel triest, want dan mis je de mensen, de interactie. En die demonstraties en lessen vormen een wezenlijk onderdeel van de tentoonstelling. We gaan wel door met de lessen, via Zoom, maar dat is toch anders."