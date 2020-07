Expositie bij Onterfd Goed op Sectie-C in Eindhoven

Ronald Sponselee is naar eigen zeggen altijd een maker geweest. ,,Dat zat er zo sterk in dat ik niet had geweten wat ik moest doen als ik was afgewezen voor mijn opleiding bij Sint Lucas in Boxtel", vertelt hij. ,,Dat moest het worden en verder dacht ik niet na.” Maar hij werd aangenomen, leerde er maquettes en displays maken, fotografeerde en etaleerde. ,,De eerste twee jaar hobbelde ik er gewoon lekker rond, maar toen ik in het derde jaar stage ging lopen bij een standbouwbedrijf en later ook een beletteringsbedrijf werd het echt leuk.”