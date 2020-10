Expositie in Eindhovense bieb met kindertekeningen: ‘Yes, mijn tekening komt in het boek’

Hoe spannend is het, meedoen met een tekenwedstrijd en als je wint, komt je tekening in het boek. Honderden kinderen hebben meegedaan en een tekening gemaakt voor het boek ‘De verlegen vis Ferdinand’. De kinderen zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van de expositie van alle tekeningen die de Eindhovense schrijfster Linde ten Broek de afgelopen maanden heeft verzameld.

Aquarium

Amélie (7) gaat meteen op zoek naar haar tekening die ook in het boek komt. Zij heeft het aquarium getekend met Ferdinand erin en drie vissen die aan zijn gewei trekken. De plek waar de avonturen van Ferdinand beginnen. ,,Het was heel leuk om te tekenen en fijn dat ik een kans kreeg om in het boek te komen”, zegt Amélie. ,,Toen ik het vorige week hoorde riep ik: ‘Yes mijn tekening komt in het boek’.”

Ten Broek kwam op het idee om het boek te schrijven toen ze in februari oppaste in een huis met een aquarium. Een groene poetsvis verstopte zich als zij haar neus tegen de vissenbak duwde. Deze vis inspireerde haar om een tweede kinderboek boek te schrijven.

Verrassing

Op meer dan twintig plekken, zoals op scholen en bibliotheken, heeft Ten Broek de avonturen van Ferdinand vertelt. Het enig wat zij nog nodig had, waren mooie plaatjes voor in het boek. De twee vriendinnen Mare (9) en Mijntje (10) hebben op school hun tekeningen gemaakt. Mare: ,,Mama zei dat we in het boek kwamen, dat was wel een verrassing. Nu gaan we het boek kopen.”