Expositie in Kazerne en Van Abbemuseum biedt troost

In 1967 liep de op en top Britse kunstenaar Richard Long een stuk door een grasveld. In een rechte lijn. Heen en weer. Dat deed hij net zo lang tot het gras was vertrapt en je die lijn dus duidelijk kon zien. Dit werd de sculptuur A line made by walking en is het meest klare en tegelijk meest indringende werk van Long dat ik ken. Omdat het zo eerlijk en eenvoudig is en zo subtiel het fenomeen tijd verbeeldt. Dit werk van de conceptueel kunstenaar zit helaas niet in de collectie van het Van Abbe. Wél Sixty Stones. Dat bestaat uit zestig keistenen die zijn gelegd in vijf lijnen in haakse hoeken; een scherpe zigzag-lijn. Het is dit werk dat Edelkoort heeft opgenomen in haar tentoonstelling New Melancholyen misschien past deze installatie ook wel beter bij haar idee van deze expo: 'Na de bezinning ten tijde van de lockdown voor het Covid-19 virus blijft de mens achter met een grote leegte. Het is duidelijk dat het gedrag van de laatste twintig jaar de planeet, dieren en mensheid bedreigt en dat overproductie, overconsumptie, over-informatie en overwerk veel geld heeft opgebracht voor een kleine groep mensen.’