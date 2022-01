Expositie Mirjam van Overbeek: ‘Ik schilder vanuit de ziel van een bloem of plant’

EINDHOVEN - Ze schildert en fotografeert, met als grootste inspiratiebron de natuur. Dat doet de Eindhovense Mirjam van Overbeek met mateloze precisie in haar realistische schilderijen van bloemen, planten en landschappen, maar evenveel aandacht voor details legt ze in haar andere schilderijen, magisch realistisch werk waarin ze haar zorgen uit voor de veranderende natuur en onze planeet.

Van Overbeek was altijd al een creatieve duizendpoot. Na haar opleiding modevormgeving aan de kunstacademie in Den Bosch lanceerde ze haar eigen modemerk, werkte later ook als creatief directeur voor een modemerk in Milaan, maar eenmaal terug in Nederland stortte ze zich op andere kunstvormen.

,,Ik was even klaar met de modewereld, ondanks alle overweldigende ervaringen die ik er in had opgedaan”, zegt ze. Nieuwsgierig als ze was richtte ze zich in eerste instantie op decors, wandschilderingen, fotografie, lichtobjecten en interactieve installaties. Maar om er ook van rond te kunnen komen moest er op een gegeven moment gekozen worden.

Volledig scherm Mirjam van Overbeek, ‘New world arising’ © Mirjam van Overbeek

Dat werden haar meubelobjecten, waaruit later andere grote opdrachten vloeiden. Zo werd ze van een maker eigenlijk een interieurarchitect waarbij de productie van haar ontwerpen werd uitbesteed. Tussendoor werkte ze aan interactieve kunstinstallaties en fotografeerde, veel en gretig. ,,Hoofdzakelijk elementen uit de natuur, bloemen, landschappen, insecten, kruiden, grassen. Maar totaal niet met het idee die ooit te gaan schilderen.”

Monnikenwerk

Op een gegeven moment kwam Van Overbeek tot het besef dat ze af wilde van alle deadlines en voortaan in rust wilde werken. ,,Dat begon met een schilderij op de binnenkant van een oud laatje. Vervolgens ben ik er niet meer mee opgehouden. Daarna op panelen, want omdat ik heel fijn tot in de kleinste details schilder, kan linnen storen. En ook altijd in olieverf, een enkele keer in een mix van olie- en acrylverf. Dat is echt monnikenwerk, het kan gebeuren dat ik pas na acht keer overschilderen tevreden ben over de beoogde uitstraling van een bloem. Daarbij geef ik sommige onderwerpen weliswaar precies weer, maar laat op een gegeven moment de techniek los, kruip in de huid van mijn onderwerp en schilder vanuit de ziel van die bloem, plant of insect. Hun schoonheid en de wijze waarop het licht er op een bepaald moment van de dag op kan vallen, kunnen mij diep raken.”

Volledig scherm Mirjam van Overbeek, ‘Oxygen’. © Mirjam van Overbeek

Ook haar beleving van de ontwikkelingen op aarde houden Van Overbeek sterk bezig en hebben invloed op een ander type schilderijen van haar, een mix van surrealisme en magisch realisme.

Daarover zegt ze: ,,De vervuiling en bijvoorbeeld het geknoei met dna houden me sterk bezig. Als ik dan mijn verf en penselen pak ben ik echt helemaal blanco. Mijn onderbewuste neemt het dan over en het beeld komt uiteindelijk intuïtief uit de olieverf tevoorschijn. Echt, soms snap ik zelf pas na een paar maanden wat ik geschilderd heb en pas dan dringt de betekenis van een schilderij tot me door. Dat gebeurde bijvoorbeeld met mijn schilderijen New world rising en I wish you flowers. En in mijn schilderij Oxygen heb ik onbewust de transformatie naar een andere wereld verbeeld.”

De schilderijen van Mirjam van Overbeek zijn, vermoedelijk weer vanaf 14 januari, te zien bij het Academisch Genootschap op Parklaan 93 in Eindhoven. De tentoonstelling loopt in principe tot 2 februari 2022, maar wordt door de huidige lockdown mogelijk verlengd. Meer info bij het Academisch Genootschap of mirjamvanoverbeek.nl