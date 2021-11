Expositie Reinoud van Vught bij Eek: in wanhoop gemaakt

Reinoud van Vught en zijn echtgenote slapen sinds het heengaan van hun zoon - op 11 juli dit jaar - in diens slaapkamer. Ze voelen dat dat moet, dat ze op die manier dichter bij Max zijn. Even later begon Van Vught weer te schilderen, ook dát moest. Die doeken zijn nu te zien zijn bij Eek.

Plannetje

Of hij na deze expositie doorgaat met het schilderen van Max of vlinders? Van Vught weet het nog niet. Eerst maar eens het atelier opruimen - standaard klus nadat een tentoonstelling is ingericht - en dan maar kijken wat er in hem opkomt. Wijzend echter naar een schilderij waarin zijn zoon figureert - dat doek zou wel eens het begin van een nieuwe serie kunnen worden. Daar heeft hij wel een plannetje bij.

Of Max - die leed aan de spierziekte van Duchenne - eigenlijk van vlinders hield? Nee, niet echt, wel van vogels, daar was ie dol op. Ook op de eekhoorns in de tuin, zegt van Vught. Die liefde voor de natuur zit ook diep in de genen van de kunstenaar die heel lang bloemen heeft geschilderd. Maar nu voelde vlinders goed.

Volledig scherm Werk van Reinoud van Vught © Galerie Piet Hein Eek

Twee kleine schilderijen vertonen de sporen van een kruisvorm. In dit geval letterlijk, want Van Vught heeft hiervoor teruggegrepen op werk dat hij maakte net nadat hij was afgestudeerd aan de academie. Drukte hij kruisbeelden in de dikke verf en trok ze weer los. Een maand voor het overlijden van Max, heeft hij vijf van dergelijke werken gemaakt. Van Vught weet niet waarom: ‘Ik móest ze maken’. Nu kan hij er met enige distantie naar kijken. ‘Het is goed zo’, zegt hij met een glimlach.

Schilderen werkte therapeutisch

En dan: ,,De beste dingen worden in wanhoop gemaakt. In oorlogen bijvoorbeeld zijn geweldige kunstwerken gemaakt, die zo indringend zijn door de thematiek… Als emoties zó diep zijn, dan is dit vak - als het al een vak is - bij uitstek geschikt om die gevoelens te vertolken. In de wanhoop.” Ja, hij had ook iets kunnen gaan verbouwen in huis of zo, want dat leidt ook af. Maar dat is niet creëren. En juist in dat creëren zit de puurheid van de emotie. Ja, het schilderen werkte therapeutisch. Schilderen is dat eigenlijk altijd, maar nu valt het extra op.

Hij slingert zijn verf op het doek. Dat doek ligt op schragen en als een jongleur kringel-krangelt Van Vught de verf op het linnen. Actionpainting 2.0 is het. Duizenden laagjes verf, slingerend streepje na slingerend streepje. En ja, als het lekker gaat dan weet hij amper wat hij aan het doen is. Niet dat dat altijd het geval is, maar soms wel en dat levert dan gelijk de beste doeken op.

Doen en werken

Of hij weet wat hij gaat schilderen? Nee, dat ontstaat min of meer toevallig. Zeker heeft hij foto’s gemaakt van Max en die pakt hij er soms wel even bij als hij aan het werk is, maar verder is het vooral doen, werken, schilderen; streepje voor streepje. Het moet allemaal ook niet te letterlijk zijn, zegt de man die houdt van de Amerikaanse actionpainter Jackson Pollock (uiteraard) en van de abstract-expressionist Willem de Kooning en nu studeert op het werk van de Franse pointillist Georges Seurat.

Dat van die techniek - actionpainting dus - dat klopt eigenlijk niet helemaal, want Van Vught stuurt aan op verbeelding, is meer beheerst dan Pollock. Antraciet gebruikt hij vaak, blauwen en veel wit. Nee, kleuren hebben voor hem geen betekenis. Maar hij weet ook: kleur is verleiding en dat wil hij niet met zijn schilderijen. Dus moet die verleiding worden weggeschilderd, want het gaat in zijn werk niet om het mooie..

Ogen

n het laatste doek, zie je, heel minimaal, de ogen van Max. En juist die zegt hij het meest te missen. Max kon spreken, maar met zijn ogen kon hij dat het allerbest; daaraan kon Van Vught aflezen wat er aan de hand was. Zijn handen en voeten mist hij ook, die heeft hij dan ook getekend, eveneens te zien op deze expo. En hierna? ,,We kunnen alleen maar vooruit.” Weer die glimlach.

‘Last Summer’, Reinoud van Vught. Galerie Piet Hein Eek, Halvemaanstraat 30, Eindhoven. Ma t/m za van 10-18, zo van 12-19 uur. Tot 1 feb. 2022.

Volledig scherm Werk van Reinoud van Vught op de epxo 'Last Summer' bij Eek. © Galerie Piet Hein Eek