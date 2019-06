Externe airbag op Volvo voorkomt ernstig letsel bij voetganger

Drie personen aangehou­den na vondst nep merkkle­ding in woning in Eindhoven

13:58 EINDHOVEN - Vrijdagmiddag zijn er in een woning in de wijk Eckart in Eindhoven drie bewoners aangehouden. Na een tip viel de politie twee woningen binnen en werden er 86 valse t-shirts en 350 stuks namaak goederen gevonden. Alles is in beslag genomen en wordt onderzocht.