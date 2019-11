Extinction Rebellion Brabant: Mensen hoeven ons niet aardig te vinden, als ze het probleem maar serieus nemen

XR bestaat sinds mei vorig jaar en is een internationale organisatie van milieu-activisten die zich niet richt op de consument, maar op de overheid. “We weten al sinds de Club van Rome (1968) dat het de verkeerde kant opgaat met het klimaat. Zo lang de overheid geen ander beleid gaat voeren, wordt het niet beter. Nog steeds staat economische groei voorop, terwijl behoud van de aarde een eerste voorwaarde zou moeten zijn.”



Aan het woord is Rick van de Pol (30) uit Den Bosch, woordvoerder van XR Brabant, bouwkundig ingenieur, herkenbaar aan zijn groene XR speldje. Hij was er ook bij toen begin oktober wegen werden geblokkeerd in Amsterdam onder andere bij het Rijksmuseum en bij de Blauwbrug. Hij zegt liever niet of hij opgepakt is of niet. “Maar ik had wel een weekje verlof genomen, voor het geval dat. Daar moet je rekening mee houden. Wij als Brabantse afdeling stonden niet vooraan, dus tegen de tijd dat de politie bij ons was, zaten de gevangenissen al vol. We zijn ergens op een achteraf gelegen industrieterrein uit de bus gezet”.