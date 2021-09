Extra ambtelijk team Eindhoven moet zorgen voor 2500 extra nieuwbouwwoningen

PODCAST Berry van Aerle over zijn werk als PS­V-scout, het verleden en het nu: ‘André Ramalho stond al 8 of 9 jaar op onze lijst’

7 september PSV-icoon Berry van Aerle is deze week de hoofdgast in de Peesjevee-podcast en vertelt onder meer over het werk dat hij nu doet, zijn verleden als speler en zijn kijk op het PSV van nu. Hij is inmiddels ruim 20 jaar in dienst bij PSV, zo kreeg hij onlangs intern te horen. Begin jaren tachtig kwam de Europees kampioen van 1988 als speler naar PSV en inmiddels is Van Aerle een van de profscouts van de club.