Extra bomen in de Eindhovense binnenstad

Pink Floyd-drum­mer Nick Mason met ‘supergroep’ en oude nummers naar Muziekge­bouw Eindhoven

13:19 EINDHOVEN - Nick Mason, de drummer van Pink Floyd, komt zondag 31 mei met zijn ‘supergroep’ Saucerful Of Secrets naar Eindhoven. De avond staat geheel in het teken staat van de oude nummers van Pink Floyd. Het is het enige concert in Nederland.