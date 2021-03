Extra geld biedt meer kans voor Eindhovense investeerder LUMO Labs en startups

Technologie die de mens ten goede komt

De TU/e is betrokken bij twee van de drie; medische technologie en kunstmatige intelligentie (AI) op het gebied van zorg en veiligheid. LUMO Labs uit Eindhoven speelt een belangrijke rol in laatstgenoemde consortium als fondsbeheerder voor en investeerder van mogelijke startups. Andy Lürling, mede-oprichter van LUMO Labs: ,,We zijn een, zoals dat heet ‘impact driven fonds’; we investeren in startups en technologieën die het welbevinden van de mens ten goede komen. We investeren in een vroeg stadium bijvoorbeeld in software, begeleiden de startup twee jaar zo goed mogelijk en helpen in de marktintroductie. Daarna helpen we bij de vervolgronde van financiering ophalen, niet voor niets ‘Valley of death’ geheten voor starters.”