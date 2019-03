Extra impuls voor sociaal ondernemers in Brabant

Einde kickboks­car­riè­re voor ongenees­lijk zieke Robbie Hageman

10:05 De kickbokscarrière van Robbie Hageman is definitief voorbij, nu uit onderzoek is gebleken dat hij ongeneeslijk ziek is. Onlangs werd bekend dat de Eindhovenaar een tumor in zijn hoofd heeft, dat gezwel wordt binnen enkele weken verwijderd. ‘SLECHT nieuws. Het is helaas niet mogelijk om het helemaal te verwijderen. Het gezwel zal in de toekomst altijd weer aangroeien’, schrijft vader Theo Hageman op Facebook.