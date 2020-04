Extra opvang in Eindhoven voor mishandelde vrouwen: ‘Veilig contact leggen is lastig door corona’

EINDHOVEN - In Eindhoven wordt gekeken naar extra opvangplekken voor vrouwen die worden mishandeld. Dat is nodig nu de thuisisolatie in coronatijd als een snelkookpan lijkt te werken voor huiselijk geweld.

Met de inzet van extra appartementen wil de Eindhovense zorginstelling Neos de druk verlichten op het blijf-van-mijn-lijfhuis in de stad. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis. Vanwege de regels van verplicht thuisblijven is de verwachting dat vrouwen eerder slachtoffer worden van huiselijk geweld. „En voor de crisis waren er al vrouwen die we niet konden opvangen ondanks hun zorgelijke thuissituatie”, zegt Neos-directeur Raoul Bakkes. „Door vrouwen, bij wie het kan, uit het blijf-van-mijn-lijfhuis door te plaatsen naar de appartementen, komt er in de opvang ruimte vrij. Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe harder die plekken nodig zijn.”

Lees ook PREMIUM Toenemende zorg voor geweld tegen kinderen bij thuiszitten Lees meer

‘Golf van huiselijk geweld’

Al sinds het uitbreken van het virus, en vooral de regels van het thuisblijven die daarop volgden, zijn er zorgen over de toename van huiselijk geweld. En niet alleen in Nederland. VN-secretaris-generaal António Guterres waarschuwde gisteren voor een ‘gruwelijke, wereldwijde golf van huiselijk geweld’. „Voor veel vrouwen en meisjes is de dreiging het grootst op de plek waar ze het veiligst zouden moeten zijn: thuis.”

Volgens Janine Janssen, als deskundige op gebied van huiselijk geweld verbonden aan Avans Hogeschool en de Open Universiteit, fungeert de thuisisolatie in coronatijd als een soort snelkookpan voor huiselijk geweld. „Je zit verplicht voortdurend op elkaars lip en je hebt de kinderen die continu aandacht vragen. Dat is bij een vakantie ook het geval, maar dan weet je wanneer die eindigt. Nu hebben we geen idee hoe lang de crisis gaat duren.”

Veilig contact is moeilijk

Die zorgen zijn (nog) niet terug te zien in de cijfers, bij Neos staat de telefoon ook niet opeens roodgloeiend. „Maar het is vraag wat dat zegt”, aldus Bakkes. „Normaal krijg je signalen vanuit scholen, waar leraren bijvoorbeeld merken dat er iets speelt bij kinderen. Maar de scholen zijn dicht. En hulpverleners komen vanwege de corona-maatregelen ook minder snel bij gezinnen thuis. En het is ook nog moeilijk om veilig contact te leggen met de vrouwen als hun partner de hele dag thuis is. Huiselijk geweld speelt achter de voordeur, maar diezelfde deur zit vanwege het virus potdicht.”