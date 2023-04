Extra padelbanen voor meer verenigingsgevoel bij TV Bokt

Jason van Duiven maakt Roda JC vleugellam en wil zijn prijzen­kast bij PSV vullen: ‘Ik wil hier gewoon blijven’

Met zijn eerste hattrick in het betaald voetbal was Jason van Duiven gisteren de grote man bij Jong PSV, dat Roda JC ongenadig over de knie legde. Het team van Adil Ramzi legde de zweep er flink over, met Van Duiven in de hoofdrol.