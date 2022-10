Extra politieagenten komen niet terecht in Eindhovense wijken

Helmonder (29) die eigen huis in brand stak, riskeert jarenlange celstraf en tbs met dwang

DEN BOSCH/HELMOND – Tegen een Helmonder (29) die in februari zijn eigen woning in brand stak, is een gevangenisstraf van vier jaar geëist. Ook moet de man zich onder dwang laten opnemen in een tbs-kliniek.

11 oktober