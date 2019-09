Extra schuldeiser voert druk op in faillissementszaak voormalig PSV-directeur Spooren

Van Erp is van plan om de aanvraag van het faillissement van Spooren komende dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch te ondersteunen, kondigt hij aan.

Probleempjes

De Eindhovense ex-ondernemer zegt dat hij in 2009 100.000 euro uitleende aan Fons Spooren. ,,Hij had het geld even nodig voor wat probleempjes maar waarvoor precies weet ik niet’’, aldus Van Erp. Het bedrag werd via een notaris overgemaakt en is nooit terugbetaald, zegt hij.

,,Het was voor een paar maanden en hij heeft tot een paar dagen terug altijd volgehouden dat het goed komt. Ik heb me laten oplichten door zijn gelikte verhaaltjes te geloven. Ik verwacht geen dubbeltje meer.’’

Medelijden

Van Erp is vooral bekend als de flamboyante oud-hoofdsponsor en clubman van Voetbalvereniging Gestel. Spooren leerde hij kennen bij PSV, zegt hij.

Toenmalig commercieel directeur Fons Spooren werd in 2003 bij PSV weggestuurd omdat hij was gearresteerd voor misbruik van minderjarige jongens in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven.

Nadat Spooren zijn celstraf had uitgezeten haalde Van Erp hem persoonlijk binnen als commissaris bij v.v. Gestel. ,,Ik dacht dat ik de gouden kip in huis had gehaald’’, blikt hij met spijt terug. ,,Maar ik wil geen medelijden’’, benadrukt hij.

Het faillissement van Fons Spooren is aangevraagd door voormalig horecabaas Henk Glaudemans die 150.000 euro uitleende en nooit terugkreeg.

Glaudemans is blij met de extra steun en verwacht dat nog meer slachtoffers zich zullen melden. Verschillende prominente zakenlieden uit Eindhoven zijn volgens hem financieel gedupeerd.