Extra show Charly Lownoise & Mental Theo in Klokgebouw

Ze gingen de afgelopen dagen als verse broodjes over de toonbank: de 4500 beschikbare kaartjes voor ’25 Years of Charly Lownoise en Mental Theo. “We zitten hier met een brede smile, want alle gekkigheid is van start gegaan! Er hebben zoveel mensen kaartjes gekocht, dat we er gewoon stil van worden”, zegt Theo Nabuurs alias Mental Theo. “We love you all en kunnen niet wachten om ons grootse jubileum met jullie te vieren”. De ‘Godfathers’ van de happy hardcore trekken in februari van dit jaar met twee uitverkochte shows in de Amsterdamse Ziggodome ruim 25.000 bezoekers.