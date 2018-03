Extra stemmentellers opgetrommeld in regio voor verkiezingen en referendum

Bij de naderende gemeenteraadsverkiezingen is dat, met minder deelnemende partijen en een naar verwachting veel lagere opkomst, wel even anders. In Eersel bijvoorbeeld doen maar zes partijen mee. Het stembiljet is niet veel groter dan een A4'tje, meldt een woordvoerder. ,,Dat scheelt erg veel in uitvouwen en tellen."

Toch zetten veel gemeenten op woensdagavond 21 maart extra tellers in, omdat tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt gehouden.

Quote We verwachten nu sneller te zijn dan de vorige keer Woordvoerder gemeente Asten

In Eindhoven, Laarbeek en Asten bijvoorbeeld gaan zeven tellers aan de slag, waar deze klus normaliter door vijf mensen wordt geklaard. In Asten, waar de uitslagen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen om half één bekend waren, hanteert men nu bovendien op alle stembureaus een uniforme, door het ministerie geadviseerde telmethode. ,,We verwachten nu sneller te zijn dan de vorige keer."

Extra tellers zijn in Veldhoven niet nodig: ,,Een herhaling van vorig jaar is, gezien het formaat van het stembiljet en de verwachte opkomst die lager wordt ingeschat dan bij de Tweede Kamerverkiezing, niet te verwachten", aldus een woordvoerster.

Heeze-Leende doet het -zoals vorig jaar- met vier tellers per stembureau. Wel wordt op het gemeentehuis een extra computer ingezet voor de registratie van de uitslagen.

Drukker

Cranendonck verwacht geen problemen. De vorige keer verliep voorspoedig. Wel waren de tellers bij de landelijke verkiezingen vorig jaar veel tijd kwijt, maar dat had enkel te maken met het uit- en weer opvouwen van de onhandig grote biljetten. Stembiljetten voor de raadsverkiezingen zijn niet uniform van grootte en worden door de gemeenten zelf bij de drukker besteld.

Ook Waalre zet vanaf 21.00 uur één extra teller in elk stembureau in. In Best was het vorig jaar bij enkele bureaus een stuk drukker dan bij een aantal andere. Voor de gemeente reden om nu gedurende de avond de tellers dáár in te zetten waar ze het hardst nodig blijken te zijn.

Slag om de arm

In Bergeijk doen maar vier partijen mee. De gemeente verwacht dan ook dat de uitslagen eerder bekend zijn dan in 2014, toen om half twee 's nachts de klus pas geklaard was. Bergeijk werkt per stembureau met drie tellers voor de verkiezingen en twee voor het referendum.