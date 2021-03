Extra uren voor jongerenwerk Woensel-Noord, vooralsnog alleen dit jaar

EINDHOVEN - Dynamo Jeugdwerk krijgt per 1 april extra uren om meer jongerenwerkers in heel Woensel-Noord in te zetten. De uitbreiding is niet structureel en loopt tot eind dit jaar.

,,Het gaat om 64 uur per week met focus op de wijken Blixembosch, Achtse Barrier, ’t Hool en Jagershoef”, zegt Fouad Arrabbany, regisseur bij Dynamo Jeugdwerk. ,,Komen er vragen vanuit andere wijken dan staan we daar voor open.”

Quote Positief nieuws, mits ik de garantie krijg dat ik minimaal de zestien uur krijg die Buro Cement had Bert Nieuwenhuis, Leefbaarheidsteam Blixembosch

Hoe de uren verdeeld worden, blijkt straks in de praktijk. De werving voor jongerenwerkers is opgestart. ,,Per 1 april worden al ervaringsdeskundigen ingezet. Nieuwe jongerenwerkers sluiten daar later bij aan”, vervolgt Arrabbany. Bert Nieuwenhuis, voorzitter van Leefbaarheidsteam Blixembosch, is blij. ,,Positief nieuws, mits ik de garantie krijg dat ik minimaal de zestien uur krijg die Buro Cement had.”

Welzijnsorganisatie Buro Cement heeft het jongerenwerk tot eind vorig jaar gedaan, maar is gestopt. De gemeente Eindhoven heeft na het indienen van subsidieaanvragen gekozen voor één partij die het jongerenwerk gaat aanbieden in heel Eindhoven: Lumens/Dynamo Jeugdwerk.

Grote ongerustheid

Dynamo is gestart in de wijken Vaartbroek, Eckart, Vlokhoven en de Tempel. Voor de Achtse Barrier en Blixembosch zou alleen een jongerenwerker op afroep beschikbaar zijn. Dit heeft tot grote ongerustheid geleid. Bewonersorganisaties hebben brieven geschreven en benadrukt hoe belangrijk jongerenwerkers zijn. CDA-raadslid Remco van Dooren heeft raadsvragen gesteld. ,,Het is goed nieuws dat we samen met de bewonersorganisaties dit voor elkaar hebben kregen”, vindt Van Dooren.

De brievenschrijvers zijn inmiddels ingelicht door de gemeente dat er eenmalig extra geld vanuit het Rijk is voor jongerenwerk in coronatijd. ,,De extra middelen, de zorg geuit door bewoners en de berichten van ons dat er grote behoefte is maar dat wij de ruimte niet hebben, hebben geleid tot uitbreiding”, aldus Arrabbany.

Quote Wij zijn blij met dit resultaat, maar ik ben benieuwd wat dit betekent voor volgend jaar Wendy Boeijen, projectleider jeugd Achtse Barrier

De oplossing is niet structureel. ,,Dat is het enige minpuntje. Wij zijn blij met dit resultaat, maar ik ben benieuwd wat dit betekent voor volgend jaar”, zegt Wendy Boeijen, projectleider jeugd in de Achtse Barrier.

De Eindhovense raad is via een raadsbrief ingelicht. Voor 2022 wordt een nieuw preventief jeugdbeleid geschreven, waar het jongerenwerk onder valt. Eind dit jaar is duidelijk wat dit inhoudt voor volgend jaar.

Zo niet verder

PvdA-raadslid Hafid Bouteibi heeft via moties aandacht gevraagd voor een nieuwe visie en duidelijkheid over de subsidieaanvragen. ,,Met incidentele middelen kun je geen team opbouwen. Laten we beginnen met een visie op jeugd en daarna een uitwerking die ook zichtbaar wordt in het plan voor de subsidieaanvraag. Nu zijn we als gemeente passief en lijkt het alsof we niet echt weten waar we wat willen aanbieden en op basis waarvan. Dat er structurele middelen moeten komen lijkt mij geen discussiepunt. Het kan zo niet verder.”