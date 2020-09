EZ Factory in Eindhoven wil de standaard voor fabriekswerk worden

Zo'n 1400 koffiepads per minuut of 70.000 bierflesjes per uur gaan er over een productielijn in een fabriek. Operators, dat zijn medewerkers die de machines bedienen, hebben vaak honderden verschillende taken en taakjes die ze moeten verrichten om de machines draaiende te houden. ,,Ze moeten bijvoorbeeld de lijn opstarten, dat gaat stapsgewijs zodat er geen storingen ontstaan", zegt Randy Appiah, oprichter van het Eindhovense technologiebedrijf EZ Factory. ,,Verder moeten ze een inspectierondje maken of de vloer schoon is, controleren of spullen op de juiste plek staan, de veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen en of de transportband geen beschadigingen heeft. Sommige taken moeten een paar keer per dag worden uitgevoerd, andere eens in de paar weken."