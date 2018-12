Failliete De Bakkerij en De Apotheker in Eindhoven hopen op doorstart

De coffeeshop ging begin 2017 een jaar lang op slot, op last van de gemeente. Burgemeester Jorritsma had tot deze maatregel besloten nadat de politie in de Nuenense woning van de eigenaar zo'n honderd kilo hasj en wiet aantrof. Volgens de gemeente behoorden deze drugs tot de handelsvoorraad van de coffeeshop. Ook werden in de woning wapens aangetroffen. De rechter heeft de man hiervan overigens vrijgesproken; het bewijsmateriaal was door de politie op onrechtmatige wijze verkregen, vond de rechtbank.