Faillissement voormalig PSV-directeur Fons Spooren definitief opgeheven

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat besloten omdat de zakenman uit Netersel een betalingsregeling heeft getroffen met de drie grootste schuldeisers en aan de curator voldoende geld heeft overgemaakt om vier andere schuldeisers te betalen.

De rechter verklaarde Fons Spooren (55) in september failliet op aanvraag van oud-horecabaas Henk Glaudemans. Spooren leende eind 2015 1,5 ton van Glaudemans en beloofde dat na twee maanden met een ongelofelijke vergoeding van 1 miljoen euro terug te betalen. Er werd helemaal niks uitgekeerd.

Spooren ging in hoger beroep tegen zijn faillissement en bereikte kort voor de behandeling door het gerechtshof overeenstemming met Glaudemans over een regeling. Over de inhoud van de schikking doen de betrokkenen geen mededelingen.