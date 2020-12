Familie en wethouder Eindhoven komen er niet uit, maar verkoop Van Abbehuis nog niet zeker

EINDHOVEN - De familie Van Abbe en wethouder Yasin Torunoglu zijn er niet uitgekomen. Er is nog geen akkoord over de verkoop van het Albert van Abbehuis, een cadeau aan de stad van deze zoon van fabrikant en cultuurliefhebber Henri van Abbe.

Het cultuurcentrum aan de Bilderdijklaan staat dan ook nog steeds op de nieuwste versie van de lijst met te verkopen gemeentevastgoed. Volgens Cis van Abbe heeft de familie in oktober een brief gestuurd met het verzoek om nu maar een definitief besluit te nemen omdat een overleg tot niks leidde. Een antwoord is er nog niet.

Nog geen definitief besluit

Volgens een woordvoerder van wethouder Torunoglu is er nog geen definitief besluit genomen. Daarvoor wil hij eerste de gemeenteraad raadplegen. De wethouder houdt vast aan zijn eerder standpunt dat plaatsing op de verkooplijst alleen betekent dat verkoop onderzocht wordt. Voordat er een definitief besluit valt, wordt eerst de gemeenteraad gehoord. Dat is waarschijnlijk begin volgend jaar.

Het statige huis tegenover het Van Abbemuseum is gebouwd door sigarenfabrikant Henri van Abbe in 1931. Zoon Albert schonk het aan de gemeente in 1957. Momenteel worden hier exposities, lezingen en dergelijke gehouden.

Het Albert van Abbehuis in Eindhoven op de hoek PC Hooftlaan (voorgrond)-Bilderdijklaan

In mei ontstond enige ophef omdat het Van Abbehuis op de ‘verkooplijst’ van de gemeente stond. Hoewel nadrukkelijk erbij gezegd werd dat het pand daarmee nog niet meteen verkocht is, voelde de familie zich toch gepasseerd. Een cadeau van de hand willen doen maar niet met de nabestaanden van de schenker overleggen, dat vond de Van Abbe-familie niet kies. Bovendien dreigde de villa voor de cultuursector verloren te gaan.

Eindhoven Yasin Torunoglu

Dat standpunt werd overgenomen door een belangrijk deel van de gemeenteraad. Waarna Torunoglu beloofde te gaan praten met de familie. Maar volgens Cis van Abbe leidde dat tot niets. Uit de gesprekken blijkt dat verkoop het doel blijft, aldus Van Abbe. De familie blijft daar tegen en is zelfs bereid 1 miljoen euro te investeren om het pand geschikt te maken als woning voor een ‘artist in residence’. ,,In een brief hebben wij het college gevraagd om een definitief standpunt. Dan is duidelijk waar we aan toe zijn", aldus Van Abbe.

Een antwoord is er niet gekomen. Wel staat het pand op de nieuwe 'voorlopige verkooplijst’. Voorwaarde bij verkoop is sowieso dat het een culturele bestemming houdt. Maar nu is eerst de gemeenteraad aan het woord. Als het Van Abbehuis in bezit van de gemeente blijft, moet er wel geld bij voor onderhoud.

EINDHOVEN - Pastoriestraat pand Lichtjesroute met de zijkant van het terrein en de wagens op de foto.

Lichtjesroute

Op de nieuwe lijst ontbreken wel cultuurcentrum De Fabriek aan de Baarsstraat en het Spoorhuisje aan de Hoogstraat. Ook het onderkomen van de Lichtjesroute, de oude school Pastoriestraat 108, wordt niet meer verkocht. Over de toekomst van dat gebouw praatten de partijen al een paar jaar. Voorzitter Ivo Baijens van de Lichtjesroute heeft officieel nog geen uitsluitsel. Hij wil daarom ook nog niet reageren.

Ook de twee panden die zijn aangewezen om permanent te verhuren als atelierruimte, de school Jacob Oppenheimstraat 1 en Ruysdaelbaan 106, gaan niet meer in de verkoop. Net als de oude school Heezerweg 347; de verhuur van ateliers wordt hier definitief.