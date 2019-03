Familie overleden patiënte haalt uit naar GGzE

Verwaarloosd

,,Mijn zus is verwaarloosd met de dood tot gevolg. Ons was beloofd dat er een elektrocardiogram van haar hart gemaakt zou worden, maar dat is nooit gebeurd”, zei een van de zussen van de overleden patiënte. Haar moeder stelde dat signalen die de ouders afgaven over de verslechterende toestand van de patiënte, door GGzE werden genegeerd. ,,We werden meewarig aangekeken. Niets is er gedaan.”