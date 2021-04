Familie Van Abbe houdt toch hoop op behoud Albert van Abbehuis; motie D66 in voorbereiding

Opruimen drugslab: niet de drugscrimi­neel maar de politie betaalt de torenhoge rekening

9:05 EINDHOVEN - Betrapt door een arrestatieteam terwijl je druk bezig bent met het mengen van chemicaliën in je drugslab? De erg prijzige rekening voor het opruimen van de chemische troep betaalt: de politie! Een kleine 1,3 miljoen euro kostte het opruimen van drugslabs en opslagplaatsen de politie in 2020, alleen al in Brabant en Zeeland.