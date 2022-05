Familiebedrijf Caspar de Haan fuseert; ‘Een logische en ook wel verrassende stap’

EINDHOVEN - Voor het eerst sinds bijna drie eeuwen staat er niet alleen een De Haan aan het roer van familiebedrijf Caspar de Haan. Het bedrijf in onderhoud en renovatie van vastgoed in de regio Eindhoven, is gefuseerd met twee andere familiebedrijven, De Variabele en NPM Capital.

Voor directeur Cas de Haan (44), als negende generatie aan het roer van het Eindhovense familiebedrijf, betekent het dat hij niet langer de enige aandeelhouder is. Toch blijft Caspar de Haan een familiebedrijf volgens De Haan. ,,Aan de structuur van het bedrijf verandert niets. Ik blijf verantwoordelijk voor De Haan en ik blijf het beleid mede bepalen. Ik heb er alleen medeaandeelhouders bij. Er komt een holding ‘boven’ met daarin De Variabele en NPM Capital”, legt De Haan uit. Die wil niet aangeven hoe de aandelen zich verhouden tussen de partners.

Quote Ik geloof in het logische. We doen dit om de continuï­teit van het bedrijf zeker te stellen.” Cas de Haan, Directeur familiebedrijf Caspar de Haan

De in totaal 700 medewerkers, waarvan 450 in dienst van De Haan, zijn dinsdag over de fusie op de hoogte gesteld. Volgens De Haan leverde dat enkel positieve reacties op. ,,Onze mensen weten dat we gaan voor continuïteit en een duurzame oplossing. Het is een logische en tegelijkertijd besef ik voor velen ook, verrassende stap. Ik geloof in het logische. We doen dit om de continuïteit van het bedrijf zeker te stellen. De markt consolideert en daar moeten we op anticiperen. We moeten onze sterke marktpositie behouden.”

Quote Voor de familie brengt het emoties met zich mee.” Cas de Haan , Directeur familiebedrijf Caspar de Haan

Daarbij is De Haan naar eigen zeggen niet over één nacht ijs gegaan. ,,Ik ben heel zorgvuldig geweest. Ook de familie is in dit proces nauwgezet meegenomen want het brengt emoties met zich mee. Maar we staan er met zijn allen achter. De Variabele is ook een familiebedrijf, dat ook innovatief werkt en dat ik al langer met bewondering volg. We zitten niet in elkaars vaarwater en zij hebben met dezelfde vraagstukken te maken. We kunnen samen investeren in innovaties om te groeien en de maatschappij verder te verduurzamen. En zij werken ook vanuit de mensen, die zijn het allerbelangrijkst. En NPM behoort tot het familiebedrijf SHV, voor ons ook een bewuste keuze. ”

Impact

Volgens De Haan is er kans dat er in de toekomst ook ruimte is voor andere partijen om zich aan te sluiten. ,,Alleen als er logische partijen zijn, familiebedrijven, om de krachten te bundelen. Ik heb niet zoveel met ‘de grootste’ proberen te zijn, als je maar de juiste impact kunt hebben. Energiezuiniger, duurzamer en die impact is groter met meer families.”